Britse premier Johnson in het geheim getrouwd met Symonds

De Britse premier Johnson is getrouwd met Carrie Symonds. De plechtigheid in Westminster Cathedral was gisteren in kleine kring en werd vooraf geheimgehouden, meldt het kantoor van Johnson.

Britse media berichtten gisteravond en vannacht al over het huwelijk, nadat Westminster 's middags ineens werd afgesloten. Ook zagen omstanders dat Symonds kort daarna met een lange witte jurk uit een limousine stapte.

Collega-politici feliciteren het paar: