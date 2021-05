Moto3-coureur Dupasquier (19) overleden na ongeluk in kwalificatie

De Zwitserse motorcoureur Jason Dupasquier is op 19-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een val. Tijdens de kwalificatie voor de Moto3-klasse van de Grand Prix van Italië op zaterdag kwam Dupasquier hard ten val, waarna hij werd geraakt door de motoren van de vlak achter hem rijdende Japanner Ayumu Sasaki en de Spanjaard Jeremy Alcoba.

Dupasquier werd ter plekke medisch behandeld en daarna per helikopter naar een ziekenhuis in Florence gebracht. Daar bezweek hij een dag later aan zijn verwondingen.