Bosz past ook in Lyon zijn filosofie toe: 'Kost tijd om dat erin te krijgen'

Bosz, die tussen 1988 en 1991 voor Sporting Club de Toulon speelde, hoefde niet lang na te denken toen hij werd benaderd door de Franse topclub. "Olympique Lyonnais is een enorme club met gepassioneerde supporters. Ze hebben grootse plannen. Ik was op vakantie toen ze mij benaderden, maar ik heb alles laten vallen en ben wedstrijden gaan kijken. Ik ben erg blij hier te zijn."

In vloeiend Frans heeft Peter Bosz zijn eerste persconferentie in dienst als trainer van Olympique Lyonnais gegeven. De 57-jarige Nederlander wil ook in het zuidoosten van Frankrijk de fans vermaken.

Hij heeft dus al een beeld van de huidige spelersgroep, die het afgelopen seizoen afsloot op de vierde plek in Ligue 1 en naast Champions League-voetbal greep. "Ik heb de selectie al doorgenomen met technisch directeur Juninho. Ik houd van technische, slimme spelers en schroom niet om talenten een kans te geven. Dat heb ik ook bij Ajax en Bayer Leverkusen gedaan."

Bij de Duitsers werd hij eind maart ontslagen na een slechte reeks, maar Bosz heeft dus snel een nieuwe werkgever gevonden. Of hij net als bij zijn vorige clubs één of meer Nederlanders in zijn staf krijgt, zal op korte termijn duidelijk worden.

Bosz tekende zaterdag een contract dat hem tot medio 2023 bindt aan Olympique Lyonnais, dat komend seizoen zowel in de competitie als in de Europa League hoge ogen wil gaan gooien. Hij kwam Lyon enkele jaren geleden tegen als trainer van Ajax, in de halve finales van de Europa League in het seizoen 2016/2017. In een spectaculair tweeluik won Ajax met 5-4.

Eerder werkte Bosz als trainer ook voor AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv en Borussia Dortmund.