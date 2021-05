Zanger B.J. Thomas, van Raindrops Keep Fallin' On My Head, overleden

De Amerikaanse zanger B.J. (Billy Joe) Thomas is overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt op zijn socialemediakanalen. Hij was vooral bekend door zijn hit Raindrops Keep Fallin' On My Head.

Dat nummer was in 1969 de soundtrack van de speelfilm Butch Cassidy and the Sundance Kid met Paul Newman en Robert Redford. Het werd gezien als de grote doorbraak van Thomas.