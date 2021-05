VeeKay vol vertrouwen voor prestigieuze Indy500: 'We kunnen écht winnen'

En laat een van die drie een week geleden al door een Nederlander zijn gewonnen, toen Max Verstappen in Monte Carlo naar de overwinning stuurde . "Dat is heel speciaal, het lijkt me een droom om het dit jaar af te maken, dan zouden we allebei de grootste race hebben gewonnen."

Op de Indianapolis Motor Speedway is Van Kalmthout een van de favorieten voor de prestigieuze Indy500, de belangrijkste race van het jaar in de Verenigde Staten. Met de Grand Prix van Monaco (Formule 1) en de 24 uur van Le Mans (endurance) behoort het tot de zogeheten 'Triple crown of motorsport', het zijn de drie meest begeerde wedstrijden in hun raceklasse.

"Winnen", zegt autocoureur Rinus van Kalmthout, "doe je in de laatste ronde. Alle 199 rondes daarvoor zijn een training om in de laatste ronde zo goed mogelijk uit te komen."

Hij zou ermee na Arie Luyendyk de tweede Nederlander worden die dat presteert, Luyendyk zegevierde in 1990 en 1997. "Ik vind echt dat we een heel goede auto hebben. Als alles een beetje meezit, kunnen we winnen. Ik heb echt het gevoel dat dat kan."

Van Kalmthout is bezig aan zijn tweede seizoen in de IndyCar, na zijn debuutjaar werd hij uitgeroepen tot 'rookie of the year'. De belofte die dat met zich meebracht, loste hij twee weken geleden in door voor het eerst een race te winnen .

Van Kalmthout omschrijft zijn eerste seizoen in de IndyCar ondanks de aanmoedigingsprijs als "niet altijd vlekkeloos". "In de Indy500 had ik vorig jaar een foute pitstop, dat was heel jammer. Maar sindsdien heb ik zoveel geleerd, ik zit in een supergoed ritme en zit heel goed in mijn vel. Sinds het begin van dit seizoen heb ik in vijf races vier keer de toptien gehaald, waarvan één overwining."

'Eigenlijk wist ik er niet zoveel van'

In vergelijking met vorig jaar voelt Van Kalmthout veel meer vertrouwen. "Ik knikte de hele tijd "ja" als het team een strategische beslissing nam, want ik wist er eigenlijk niet zoveel van. Nu denk ik ook echt mee een geef ik feedback om te kijken welke strategie het beste werkt voor elke race."

Dat maakt ook de samenwerking met de monteurs stukken beter, merkt hij. "Ik stuur het team nu echt aan. Vorig jaar was het allemaal nog een beetje nieuw, moesten we wennen aan het samenwerken. Nu is het echt een vriendengroep."

Bekijk hieronder de beelden van Van Kalmthouts eerste zege, twee weken geleden: