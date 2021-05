De Jonge: mondkapjes en 1,5 meter loslaten vanaf september is 'reëel'

Iedereen die dat wil kan voor eind augustus volledig zijn gevaccineerd. Dat zei minister De Jonge in het tv-programma WNL op Zondag. Dat zou dan precies op tijd zijn voor het nieuwe college- en schooljaar.

De demissionair minister noemt het een "reëel scenario" dat rond 1 september coronamaatregelen als de mondkapjesplicht en de anderhalve meter kunnen worden losgelaten. Maar het is nog wel afhankelijk van de vaccinatiegraad en mutaties, benadrukte hij. De Jonge waarschuwde daarom voor onvoorzichtigheid. "Je moet anderhalve meter in acht nemen zolang je niet gevaccineerd bent."

Mobiel prikken

Hij noemde de tweede prik voor iedereen die met de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca is ingeënt "heel belangrijk", ook omdat de vaccins dan beter beschermen tegen nieuwe varianten van het virus.

Om zo veel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen, worden net als in Duitsland ook hier mobiele priklocaties ingezet, zei De Jonge. Het gaat dan om bussen die tijdelijk op een bepaalde plek staan. Dat is nodig in bepaalde wijken waar migranten of laaggeletterden" wonen. "We willen de vaccinatiegraad niet alleen in het algemeen omhoog, maar ook daar."

Het kabinet gaat ervan uit dat volwassenen die gevaccineerd willen worden, half juli hun eerste prik hebben gekregen. Eerst was dat nog begin juli, maar door leveringsproblemen is die datum verschoven.

Komende zaterdag worden veel maatregelen al (deels) losgelaten en komt Nederland volgens het kabinet "feitelijk" uit de lockdown. Op 30 juni wordt de volgende stap genomen, en gaan meer coronaregels van tafel.