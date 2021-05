Beachvolleyballers Varenhorst en Van de Velde pakken brons in Sotsji

Christiaan Varenhorst in actie tegen het Italiaanse duo - FIVB.org

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben op het viersterrentoernooi uit de World Tour in Sotsji beslag gelegd op de bronzen medaille. Op het strand van de Russische badplaats werd in de troostfinale het Italiaanse duo Adrian Carambula/Enrico Rossi verslagen, 21-16, 26-28,15-9. Na een sterke eerste set lieten Varenhorst en Van de Velde in de tweede set nog twee matchpoints onbenut, maar in de beslissende derde set waren de Nederlanders duidelijk te sterk voor de twee Italianen. "Het was heel leuk om weer voor publiek te spelen", zei Van de Velde op het Russische zand, met tientallen fans op de tribunes. "We moesten van de eerste tot en met de laatste partij zo hard vechten, maar dat hebben we als team gedaan", aldus Varenhorst.

Qatarees duo te sterk in halve finales De Nederlanders verloren in de halve finales in drie sets van het Qatarese duo Cherif Younousse/Ahmed Tijan, 21-12, 18-21, 13-15. Varenhorst en Van de Velde, zelf als veertiende geplaatst, begonnen sterk aan het duel tegen de nummer vier van de plaatsingslijst. Een vroege achterstand van 3-5 werd omgebogen naar een 9-5 voorsprong. Die voorsprong werd gaandeweg de eerste set steeds een beetje vergroot waarna Van de Velde de setwinst binnenhaalde met een bekeken balletje. Duo's in evenwicht In de tweede set kwam het duel meer in evenwicht en ging het heel lang gelijkop. In de slotfase trokken Younousse en Tijan, winnaars van het goud bij de laatste Aziatische Spelen in 2018, echter een eindsprintje en trokken ze stand in sets weer gelijk.

Ahmed Tijan en Cherif Younousse vieren de zege op Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde - FIVB.org