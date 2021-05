Beachvolleyballers Varenhorst en Van de Velde niet naar finale

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde zijn op het toernooi in Sotsji blijven steken in de halve finales. De Nederlanders verloren in drie sets van het Qatarese duo Cherif Younousse/Ahmed Tijan, 21-12, 18-21, 13-15.

Varenhorst en Van de Velden, zelf als veertiende geplaatst, begonnen sterk aan het duel tegen de de nummer vier van de plaatsingslijst. Een vroege achterstand van 3-5 werd omgebogen naar een 9-5 voorsprong. Die voorsprong werd gaandeweg de eerste set steeds een beetje vergroot waarna Van de Velde de setwinst binnenhaalde met een bekeken balletje.

Duo's in evenwicht

In de tweede set kwam het duel meer in evenwicht en ging het heel lang gelijkop. In de slotfase trokken Younousse en Tijan, winnaars van het goud bij de laatste Aziatische Spelen in 2018, echter een eindsprintje en trokken ze stand in sets weer gelijk.