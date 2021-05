Waarom Amazon miljarden neerlegt voor filmstudio die bijna 100 jaar bestaat

Of Metro-Goldwyn-Mayer, zoals de studio voluit heet, ook kan zorgen voor de hit die Bezos graag wil, is nog wel de vraag. MGM brengt in ieder geval een grote catalogus mee: meer dan 4000 films en 17.000 afleveringen van tv-series. Ook 's werelds bekendste spion - James Bond - is onderdeel van de filmbibliotheek. Dit betekent echter niet dat Amazon ook de artistieke vrijheid heeft om bijvoorbeeld een serie te maken over '007'.

Een paar weken voordat Bezos vertrekt als bestuursvoorzitter, heeft zijn bedrijf de meest serieuze zet tot dusver gedaan op jacht naar zo'n streaminghit. MGM, een filmstudio die al bijna honderd jaar bestaat, komt voor omgerekend bijna 7 miljard euro in handen van de techgigant. "Het lijkt mij behoorlijk aan de prijs voor de catalogus", reageert filmjournalist Nico van den Berg. "Maar Amazon wilde deze slag absoluut slaan en kijkt dus niet op een miljard meer of minder."

Het is iets wat Amazon-oprichter Jeff Bezos al jaren wil: z'n eigen Game of Thrones-achtige succes. "Zo moeilijk kan het niet zijn", zei hij volgens een nieuw boek tegen zijn medewerkers.

In Nederland is het marktaandeel van Prime Video nog relatief klein, maar het groeit volgens marktonderzoeker Telecompaper wel:

"MGM is echt een speelbal geweest", zegt Van den Berg. "Het was verworden tot handelswaar: de filmcatalogus werd opgeknipt en verkocht en weer aangevuld." Al tientallen jaren geleden is een flink deel van de oude films, zoals Singin' in the Rain en The Wizard of Oz, verkocht.

Dit begon ooit met een snellere bezorging, maar tegenwoordig vormt streamingdienst Prime Video ook een belangrijk onderdeel. De videodienst is dus een manier om klanten dieper in het Amazon-ecosysteem te zuigen. Klanten in de VS met zo'n Prime-abonnement besteden volgens zakenbank Morgan Stanley 3000 dollar per jaar op Amazon, twee keer zoveel als klanten die niet in het voordeelprogramma zitten.

Je ziet een bepaald kledingstuk of ander product in je favoriete film of serie en kan dit vervolgens via een webwinkel aanschaffen. "Ik ben bijvoorbeeld altijd fan geweest van hoe Jessica Pierson zich kleedde in de advocatenserie Suits, ik zou best ook zo'n jurk willen hebben", zegt Van Eeden.

Amazon krijgt met de aankoop ook een stevigere positie in Hollywood en wordt een belangrijkere concurrent voor Netflix en Disney+. Filmjournalist Van den Berg beschrijft die wereld als een mammoettanker die, onder invloed van techbedrijven, al langere tijd langzaam van koers verandert. Er komt een nieuw evenwicht, zegt hij.

Onlangs kwam De Oost uit, een Nederlandstalige oorlogsfilm over militairen in Nederlands-Indië, die te zien is op Prime Video en, als het weer kan, ook in de bioscoop: