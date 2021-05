Botic van de Zandschulp komt vandaag op de eerste speeldag van Roland Garros direct in actie. Het is voor de tennisser uit Veenendaal, die in Parijs zijn debuut in het hoofdtoernooi maakt, een nieuw hoogtepuntje in het seizoen waarin hij een serieuze stap richting de tophonderd denkt te kunnen zetten.

Van de Zandschulp gelooft heilig in tophonderd: 'Niveau is goed genoeg' - NOS

Beide Nederlandse tennissers krijgen stukje bij beetje die magische grens, de tophonderd van de wereldranglijst, in zicht. Van de Zandschulp is opgeklommen naar plaats 154, terwijl Griekspoor 131ste staat.

"Ik denk dat mijn niveau zeker goed genoeg is", aldus Van de Zandschulp over zijn tophonderdambities. "Ik moet alleen proberen om constant te presteren. Als me dat het hele jaar lukt, dan zou dan tophonderd binnen handbereik moeten kunnen zijn."

Het is voor Van de Zandschulp sowieso een bemoedigend tennisjaar. Hij maakte in februari als qualifier zijn grandslamdebuut op de Australian Open, bereikte in Australië ook zijn eerste kwartfinale op ATP-niveau in het toernooi voorafgaand aan die grandslam en sloeg zich deze week ook op Roland Garros met succes door de kwalificaties.

Zware tegenstander

Hij speelt in de eerste ronde tegen een op papier zware opponent: de als negentiende geplaatste Hubert Hurkacz. De Pool won in april nog verrassend het hardcourttoernooi van Miami.