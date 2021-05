Dreigende evacuaties Nieuw-Zeeland na zware regenval

Auto's rijden door een overstroomde weg in Christchurch - Shutterstock HH

Duizenden inwoners van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland bereiden zich voor op een evacuatie vanwege overstromingen. Na hevige regenval in de regio Canterbury, aan de oostkant van het eiland, is het waterpeil in onder meer de Ashburton River flink gestegen. De stroming is daardoor hevig. Een persoon in nood kon zich aan een boom vastklampen, voordat hij werd gered door een reddingshelikopter:

Hevige regenval Nieuw-Zeeland leidt mogelijk tot evacuaties - NOS

In de stad Ashburton, met zo'n 35.000 inwoners, moeten mogelijk 4000 mensen hun huis verlaten. De regen stopt voorlopig nog niet, is de verwachting, waardoor het waterpeil verder zal stijgen. Verschillende snelwegen in de regio zijn afgesloten.