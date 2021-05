'Voor 1 september iedereen die dat wil volledig gevaccineerd' • 1977 en 1978 aan de beurt voor prik

Ondanks alarmerende berichten vanuit gastland Japan, gaan de Olympische Spelen door. Dat zegt IOC-lid Richard Pound in een gesprek met de NOS. Volgens hem wijst niks erop dat zijn organisatie, het IOC, de koers zal wijzigen.

"De Spelen gaan altijd door. Kijk, twee of drie maanden voor de Spelen zijn er altijd brandjes die geblust moeten worden. In 1984 in Los Angeles spraken journalisten openlijk over het aantal olympische atleten dat zou doodgaan als gevolg van de smog daar. En in 2016 was het zika-virus opeens een heet hangijzer vlak voor de Spelen van Rio", zegt Pound.

De Japanse regering besloot deze week de noodtoestand in Tokio en andere delen van het land te verlengen met drie weken, omdat het aantal besmettingen niet afneemt. De Spelen moeten op 23 juli van start gaan. Onder meer vanuit artsen en zakenmensen klinkt de dringende oproep om het evenement af te lasten. Ook Japanners zelf zijn bang dat de komst van atleten uit de hele wereld zal zorgen voor nieuwe besmettingen en meer varianten van het virus.

Nog maar 6 procent van de Japanners heeft een prik gehad. De regering wil dat dat bij de start van de Olympische Spelen zo'n 30 procent is.

"Ik weet van de huidige onvrede in bepaalde delen van Japan. Maar elke instantie is ervan overtuigd dat het doorgaat. Van de Japanse overheid tot de lokale overheid in Tokio, tot het organiserende comité en tot het IOC", aldus Pound. "Alle speellocaties worden in gereedheid gebracht. Dus op dit moment, eind mei, is het een overtuigend 'ja'. Ze zullen doorgaan."

Geen twijfel bij IOC over doorgaan Olympische Spelen: 'Volmondig ja'