Nederland geen hoog risicogebied meer voor Duitsland • Veel scholen nog niet open

Ruim de helft van alle inwoners van de VS is gevaccineerd tegen covid-19. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Onder 65-plussers ligt dat aantal nog een stuk hoger; bijna 90 procent van de oudere leeftijdsgroep heeft inmiddels ten minste een inenting gehad.

Op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, moet zo'n 70 procent van de 330 miljoen Amerikanen in elk geval een dosis tegen het coronavirus hebben gehad, zei president Joe Biden begin deze maand in zijn eerste tv-toespraak. "We zullen niet alleen onze onafhankelijkheid vieren als een natie, maar het begin van onafhankelijkheid van dit virus", zei hij.

Het coronavirus heeft in de VS aan bijna 600.000 mensen het leven gekost. Meer dan 33 miljoen mensen raakten besmet.

De effecten van de grootse vaccinatiecampagne in Amerika worden steeds zichtbaarder op straat. Volledig gevaccineerde mensen hoeven geen maskers meer te dragen. Dit vakantieweekend van Memorial Day, reizen veel mensen af naar familieleden elders in het land en komen ze bijeen in parken en op stranden.