Bezetting ziekenhuizen opnieuw gedaald • Alle Duitse deelstaten onder cruciaal risiconiveau

Op meerdere plekken in Duitsland is het vannacht onrustig geweest. In Hamburg was in een park een feest aan de gang met zo'n 1500 mensen. In Stuttgart ontstonden rellen tussen de politie en een groep van zeshonderd jongeren. Vijf agenten raakten daarbij gewond.

Volgens Duitse media werd er in het park in Hamburg luide technomuziek gedraaid. De politie beëindigde het feest, omdat er geen afstand werd gehouden en er nauwelijks mondkapjes werden gedragen. De feestvierders vluchtten daarop nabijgelegen straten in en gooiden met flessen naar agenten. Er zijn enkele aanhoudingen verricht.

Ook in het zuiden van het land, in Stuttgart, ging het mis. Een groep van zo'n zeshonderd jongeren hield zich in de binnenstad niet aan de afstandsregels en het alcoholverbod. Toen de politie ingreep, werd er ook daar met flessen gegooid. Vijf agenten liepen daarbij verwondingen op; zes relschoppers werden aangehouden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten, meldt SWR.