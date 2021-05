Barcelona sluit stranden af om drukte • Bezetting ziekenhuizen opnieuw gedaald

In Italië zijn de afgelopen dag 44 coronadoden gemeld. Dat is het laagste aantal overlijdens sinds oktober vorig jaar, schrijven Italiaanse media. Gisteren werden nog 83 doden gemeld.

Ook het aantal besmettingen daalde. Vandaag werden 2949 positieve tests gemeld, gisteren waren het er nog 3351. Hoewel het op zondag gemelde aantal overlijdens vaak lager is, passen de cijfers in de dalende trend die de afgelopen dagen in Italië is te zien.

Sinds februari vorig jaar zijn ruim 126.000 coronadoden gemeld in Italië. Daarmee is het Zuid-Europese land na Groot-Brittannië het zwaarst getroffen in Europa.