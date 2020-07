Desastreus tweede kwartaal voor economie VS

De Amerikaanse economie heeft het afgelopen kwartaal een dreun gehad. De economie kromp tussen april en juni met 9,5 procent. Hiermee duiken de Verenigde Staten voor het eerst in 11 jaar weer in een recessie.

Als de economie de komende tijd in hetzelfde tempo blijft teruglopen dan zal er op jaarbasis een krimp van 32,9 procent zijn. De coronamaatregelen hebben veel impact gehad op de Amerikaanse economie. Winkels en restaurants werden in het hele land gesloten.

Bovendien gaven huishoudens ook een stuk minder uit. Consumentenuitgaven zijn in de VS een belangrijk onderdeel van de economie en juist daar was de grootste daling te zien.

Op straat gezet

De verslechterende economie is nu ook voelbaar voor veel Amerikanen. De werkloosheid is de afgelopen vijf maanden wekelijks met ten minste een miljoen toegenomen. Inmiddels ligt het werkloosheidspercentage in Amerika op 11,1 procent.

Steeds meer Amerikanen lukt het niet meer om hun huur te betalen. Het aantal huurders dat op straat gezet wordt is omhoog geschoten. "Veel systeemfouten komen nu wel aan het licht. Er is voor de meeste Amerikanen geen vangnet en de gevolgen beginnen we nu duidelijk te zien", zegt correspondent Marieke de Vries.

In de maanden mei en juni ging het iets beter, omdat een aantal staten besloot de coronamaatregelen te versoepelen. Toch zijn de zorgen nog groot. "Hoewel Florida en Texas de economie weer open gooiden durfden veel oudere mensen het nog niet aan. Maar jongeren zochten elkaar wel weer op, waardoor er nieuwe piek ontstond", zegt De Vries. "Eerst moet het aantal coronabesmettingen dalen, zodat mensen weer wat vertrouwen krijgen."

Zorgen over toekomst

En juist dat lijkt een groot probleem. Hoewel Duitsland nog slechtere kwartaalcijfers heeft, is het aantal coronabesmettingen daar veel lager dan in maart en april. In de VS neemt dat juist nog altijd hard toe.

ING-econoom James Knightley maakt zich dan ook zorgen over de nabije toekomst voor de VS. "Het coronavirus is nog niet verslagen. En hoewel er optimisme is over een vaccin, weten we nog niet of het zal werken en wanneer het beschikbaar zal zijn." Knightley verwacht dan ook dat het aantal werklozen in de VS nog verder zal stijgen.