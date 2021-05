Grote brand houthandel Lekkerkerk onder controle

In Lekkerkerk, ten oosten van Rotterdam, heeft een grote brand gewoed in een houthandel. Rond 13.00 uur was de brand onder controle. De brandweer is bezig met nablussen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Volgens de brandweer brak de brand vanochtend uit in het bedrijfsverzamelgebouw waar de houthandel in zit. Meerdere brandweereenheden uit de omgeving werden opgeroepen om te helpen met blussen. De brandweer wilde voorkomen dat het vuur oversloeg op andere gebouwen. "Nu de brand onder controle is, is het risico op overslag naar andere panden ook afgenomen", aldus de veiligheidsregio.

Volgens de brandweer is het gebouw door de brand zo instabiel dat er niet binnen of op het dak geblust kon worden. De brandweer vreest dat een groot deel van het pand als verloren beschouwd moet worden.

Bij de brand kwam veel rook vrij: