Grote brand bij houthandel Lekkerkerk, kerkdiensten geschrapt

In Lekkerkerk, ten oosten van Rotterdam, woedt een grote brand in een houthandel. Daarbij komt veel rook vrij en daarom is een NL-Alert verstuurd.

Omwonenden worden in het bericht gewaarschuwd voor overlast door de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De brandweer voert metingen uit om te controleren in hoeverre er schadelijke stoffen vrijkomen.

Vanwege de grote brand gaan de kerkdiensten in Lekkerkerk vandaag niet door: