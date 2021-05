Brand houthandel Lekkerkerk houdt brandweer al de hele ochtend bezig

In Lekkerkerk, ten oosten van Rotterdam, woedt sinds vanochtend vroeg een grote brand in een houthandel. Daarbij komt veel rook vrij en daarom is een NL-Alert verstuurd.

Omwonenden worden in het bericht gewaarschuwd voor overlast door de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De brandweer voert metingen uit om te controleren in hoeverre er schadelijke stoffen vrijkomen. Vooralsnog is er vooral hinder.

De brandweer probeert de brand zo heet mogelijk te laten worden, zodat de rook hoog stijgt en omwonenden er minder last van hebben. "Dat betekent dat je in de wijde omgeving de dikke rookkolom kunt zien", aldus de brandweer.