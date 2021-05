Wekdienst 30/5: Reizen naar Duitsland makkelijker • Jos Brink Prijs wordt uitgereikt

En dan nog even dit:

De Britse premier Boris Johnson (56) is gisteren in het geheim getrouwd met zijn vriendin, Carrie Symonds. De plechtigheid vond in besloten kring plaats in Westminster Cathedral, waar vorig jaar ook hun zoontje Wilfred werd gedoopt.

De 30 aanwezige vrienden en familieleden hadden vorige week in het grootste geheim de datum te horen gekregen en werden pas in de middag op de hoogte gesteld van de locatie.

De newlyweds zijn sinds december 2019 verloofd. De twee betrokken Dowing Street 10 toen de scheiding van Johnson met zijn vorige vrouw nog niet was afgehandeld. Het was de eerste keer dat een stel de ambtswoning ongetrouwd betrok.