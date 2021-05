Opnieuw handgranaat gevonden bij bedrijf in Breda

Voor een garagebedrijf in Breda is even voor middernacht opnieuw een handgranaat gevonden, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ingezet om het explosief onschadelijk te maken. De omgeving is afgezet.

Voor het bedrijf aan de Kleine Krogt op een industrieterrein in Breda-Noord werd in januari ook al een handgranaat aangetroffen. Vorig weekend werd bovendien een handgranaat bevestigd aan een rolluik van een winkel aan de Baliëndijk in Breda. Die winkel is van dezelfde eigenaar als het bedrijf waar nu een handgranaat is gevonden. De recherche onderzoekt de samenhang tussen de incidenten op beide locaties.

Op 18 oktober vorig jaar werd de eigenaar beschoten bij zijn huis. Hij bleef ongedeerd, maar in de gevel van de woning zaten meerdere kogelgaten. Twee dagen later werden aan de Baliëndijk een handgranaat en patronen gevonden. Na het incident in januari was er eind februari een vierde incident: in Oudenbosch gingen drie mannen langs bij de woning van de broer en schoonzus van de man om geld te eisen. Begin maart maakte de politie bekend dat er in de zaak vier aanhoudingen zijn verricht.

Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een vete tussen drugscriminelen van de groep rond Roger P., ook bekend als Piet Costa. Hij wordt onder meer verdacht van de smokkel van 4800 kilo cocaïne uit Costa Rica en zou de opdrachtgever zijn van de bouw van zogeheten martelcontainers in het Brabantse dorp Wouwse Plantage. Een voormalig lid van de drugsbende zou het nu op zijn voormalige baas hebben gemunt.