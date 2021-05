Chelsea viert feest, maar kan het nauwelijks geloven: 'Een heel speciale dag'

Cesar Azpilicueta - AFP

Hij had er nog geen één weten te scoren in de Champions League. Negentien wedstrijden stond hij droog. Niet voor Bayer Leverkusen en niet voor Chelsea. Maar in de finale van het meest lucratieve Europese toernooi was het raak. Kai Havertz werd de held van Chelsea door matchwinner te worden in het duel met Manchester City: 1-0. "Ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen", zei de pas 21-jarige Duitser. "Ik wil iedereen bedanken, mijn familie, mijn ouders, mijn oma en mijn vriendin."

Kai Havertz, de matchwinner - EPA

Aanvoerder César Azpilicueta (31) viel hem bij. "Hij bleef zo rustig bij dat doelpunt. Maar niet alleen dat. Hij bleef maar rennen in deze wedstrijd. Daardoor verdiende hij het om het winnende doelpunt te maken", zei Azpilicueta.

"Ik kwam bij Chelsea in 2012 toen de club net voor de eerste keer de Champions League had gewonnen. Dat succes wilde ik graag ook een keer meemaken en nu is dat gelukt. Dit is een speciale dag, een heel speciale dag." Succesvolle trainerswissel Thomas Tuchel werkt pas een paar maanden bij Chelsea, maar sinds hij het roer in januari overnam van de ontslagen Frank Lampard beleefde Chelsea succesvolle laatste maanden. En dat terwijl Chelsea een uitermate wisselvallig seizoen kende. Een duidelijk schokeffect. "Het is ongelooflijk om het met iedereen te delen. We hebben het gehaald. Wauw. Ik weet niet wat ik moet voelen", zei Tuchel, die in augustus nog als trainer van Paris Saint-Germain de vorige Champions League-finale verloor van Bayern München.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel - AFp

De Duitse trainer Tuchel veroverde de FA Cup en in de Premier League werd op de laatste speeldag Champions League-voetbal veiliggesteld. Dat was nodig, want op dat moment wist Chelsea natuurlijk nog niet dat het de Champions League een paar weken later zou winnen. "Ik was zo dankbaar om een tweede keer een finale te mogen coachen. Het is de belangrijkste wedstrijd in Europa en die hebben wij gewonnen. Ik ben erg trots, maar dat was ik voor de wedstrijd al. Ik heb zoveel vertrouwen in deze ploeg. Het is een zeer sterke groep, een eenheid." Tuchel gunde Hakim Ziyech geen speeltijd, maar dat weerhield de oud-Ajacied er niet van om uitbundig de Champions League-zege te vieren. Hij toonde de beker aan de meegereisde Chelsea-fans.

En Tuchel? Die bestormde de kleedkamer met een grote fles Champagne en vierde het feest uitbundig mee.

Bij Manchester City waren er tranen van verdriet. Nog steeds geen Europese hoofdprijs, waar zo naar gesmacht wordt. Voor Pep Guardiola eindigde het Champions League-seizoen daarom met een zure nasmaak, ondanks dat de ploeg kampioen van Engeland werd. Zaterdagavond moest en zou het gebeuren. In Porto. Maar Chelsea was simpelweg te sterk.

Guardiola baalt na het verlies in de Champions League-finale - AFP

Guardiola geeft zijn spelers niet de schuld. "Het is een uitzonderlijk seizoen voor ons geweest. We waren briljant in de tweede helft, we waren dapper en we konden de kansen niet omzetten omdat ze zo sterk waren. De spelers waren uitzonderlijk." Een opvallend moment na de wedstrijd was toen Guardiola begon over Sergio Agüero, die zijn laatste wedstrijd voor Manchester City speelde. De Argentijn verlaat City na een zeer succesvolle periode, waarin hij 390 wedstrijden speelde en clubtopscorer werd met 260 doelpunten.