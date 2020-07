NAM wil Groningenveld na 2022 echt sluiten

Het Groningenveld moet na 2022, wanneer de gaswinning is gestopt, dicht. Dat vindt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die daarmee ingaat tegen de wens van minister Wiebes om het gasveld als back-up beschikbaar te houden. Volgens de NAM is dat onwenselijk en onnodig.

Het ministerie wil het Groningenveld na 2022 nog vier jaar beschikbaar houden voor noodscenario's, zoals extreem koude winters. Het veld kan dan pas in 2026 definitief dicht, schrijft RTV Noord.

Maar volgens de NAM is het Groningenveld niet geschikt als reserveveld en kan het binnen twee jaar dicht. De productie-installaties in Groningen zijn volgens het bedrijf niet ontworpen om als back-up te draaien. Daardoor is het veld "mogelijk niet betrouwbaar genoeg voor een dergelijke rol", stelt de NAM in een reactie op het gasbesluit van het kabinet.

Alternatieven

Verder vindt de NAM het dus ook niet nodig. "Onwenselijk voor de mensen in Groningen en alle andere betrokkenen. Onnodig omdat er alternatieven zijn om toch tot sluiting in 2022 over te gaan zonder Groningen als back-up."

Bovendien moet er een minimale hoeveelheid gas worden gewonnen om zo'n reserverol waar te maken, "vergelijkbaar met het stationair draaien van een auto", legt de NAM uit. Dat zou neerkomen op een gaswinning tussen de 2,4 en 5,8 miljard kuub per jaar tot 2026, geeft het bedrijf aan.

Het ministerie zou daarom op zoeken moeten naar alternatieven en daar wil de NAM graag over meedenken. Mogelijk kunnen hiervoor EU-regels over reservecapaciteiten worden aangepast, suggereert de NAM.