Tactisch sterk Chelsea wint Champions League en laat City in tranen achter

Chelsea is de winnaar van de Champions League in het seizoen 2020/2021. In een energieke finale strafte de Londense club een blunder in de defensie van Manchester City voor rust vakkundig af; het bleek de beslissing in de derde volledige Engelse finale van het miljoenenbal (0-1).

Ruim 14.000 toeschouwers in het Estádio do Dragão in Porto zagen hoe City-doelman Ederson in de achtste minuut aan de basis stond van de eerste kans van de wedstrijd. Met een strakke lange voorzet bereikte hij Raheem Sterling, die daar zo van schrok dat hij even niet wist wat hij ermee moest doen. Die twijfel was voldoende voor Chelsea-back James om in te grijpen.

Werner

Aan de andere kant kreeg Timo Werner niet veel later een vrije schietkans, maar zijn schoen toucheerde slechts het leder. Beide teams in de derde volledig Engelse finale waren wakker.

City bleef moeite hebben met Werner, want vier minuten later kreeg hij al zijn tweede grote kans. Dit keer raakte hij de bal wel, maar niet hard genoeg om Ederson te passeren. De ploeg van Josep Guardiola beet op zijn beurt slechts af en toe van zich af, waarbij telkens een been van een Chelsea-verdediger een écht gevaarlijke kans voorkwam.

Zo blokte Antonio Rüdiger een inzet van Phil Foden na een klein half uur.