Vetter op koers voor olympische kwalificatie, Broersen valt uit in Götzis

Broersen kon ook tijdens de EK indoor in het Poolse Torún, in maart van dit jaar, geen topprestatie neerzetten. Bij het verspringen kon ze door drie ongeldige pogingen geen score op het bord krijgen.

Voor Nadine Broersen, die al zeker is van olympische deelname, zit de zevenkamp in Götzis er na één dag al op. Broersen ging bij het hoogspringen, het tweede onderdeel, door haar enkel en besloot zich uit voorzorg terug te trekken voorafgaand aan het vierde onderdeel, de 200 meter.

Vetter probeert zo min mogelijk aan het halen van de limiet te denken. "Mijn hartslag is de hele dag heel hoog, maar probeer er wel van te genieten. Ik doe gewoon mijn best en probeer niet te veel druk om mezelf te leggen. Daar heb ik toch niks aan."

"Het was een degelijk dagje, ik heb niks verpest", vatte Vetter de openingsdag samen. "Ik moet morgen geen gekke dingen doen. Mijn koppie erbij houden en kijken of ik de limiet kan halen. Dat zou wel echt heel mooi zijn."

"Normaliter kan ik overal doorheen duwen, maar een paar weken voor de Olympische Spelen is het niet superslim om te doen. Daarom hebben we met het team besloten om te stoppen, maar dat is wel moeilijk."

Broersen baalt des de meer van haar vroegtijdige einde omdat ze voelt dat ze weer in vorm begint te komen. "Ik heb eindelijk het goede gevoel weer terug. Het is fijn dat wat ik op de training doe, er bij de wedstrijden ook uitkomt. Het is nu even afwachten hoe die enkel reageert. Ik hoop dat ik er niet te veel tijd aan kwijt ben."