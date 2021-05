Surinaamse minister: 'Iedere Surinamer kent iemand met covid'

De pandemie grijpt in Suriname razendsnel om zich heen. Het aantal besmettingen loopt snel op en er is door financiële tekorten een gebrek aan allerlei medische benodigdheden. Nieuwsuur sprak met de Surinaamse minister van volksgezondheid Amar Ramadhin, die de situatie met de dag ziet verslechteren.

"Het is een hele uitdaging", zegt Ramadhin. "Het is nieuw voor iedereen. Iedere Surinamer kent op dit moment wel iemand die besmet is met covid, omdat wij maar een samenleving hebben van 600.000 personen met een besmettingspercentage van rond de 45 procent."

En met een reproductiegetal van 1,5 zijn de zorgen voor hem voorlopig nog niet voorbij. "Ik sta als minister uiteraard onder zware druk. Ik rust weinig."

Financiële achterstanden

Niet alleen de verspreiding is momenteel een groot probleem, ook het gebrek aan de juiste medische middelen maakt dat Suriname onder druk staat.

"We hebben een situatie aangetroffen waarin de zorg behoorlijk verwaarloosd is, met name op het financiële vlak", zegt minister Ramadhin. Volgens hem waren er, toen hij minister werd, betalingsachterstanden bij verschillende leveranciers. "Veel leveranciers waren inmiddels gestopt met het leveren van essentiële zaken. Dat heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd. De covid-situatie maakt het uiteraard erg moeilijk."

Wat heeft Suriname momenteel het hardst nodig? "Ten eerste een gekwalificeerd medisch kader, variërend van algemeen en intensive care-verpleegkundigen, zaalartsen en intensivisten die nodig zijn in de beheersing van de ernstig zieke mensen. Verder hebben we medisch apparatuur nodig, zoals beademingsapparaten en slangetjes."

Vaccins

Maar wat Suriname echt uit de pandemie kan helpen, zijn vaccins. En die hebben ze nog niet. "Dat is cruciaal voor de duurzame bescherming van onze burgers."

Ramadhin ziet de levering van de vaccins uit Nederland, die op zijn vroegst eind juni worden verwacht, met vertrouwen tegemoet. "Dat geeft ons wel ruimte om onze grootschalige vaccinatiecampagne op te zetten, of althans uit te breiden en voor te bereiden."

Volgens Ramadhin is Suriname Nederland dankbaar voor de steun. "Wij zijn daarmee in ieder geval wel verzekerd van een voorraad vaccins waarmee wij grote delen van de samenleving kunnen beschermen."

Ziekenhuizen liggen vol en er dreigt een acute schaarste aan zuurstof. Zo is de situatie nu in Suriname: