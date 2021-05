Griekse politie verhindert dat Nederlandse filmploeg pushback filmt

Een Nederlandse filmploeg is aan de Grieks-Turkse grens meegenomen door de Griekse politie en ondervraagd op het politiebureau. De ploeg was bezig met een reportage voor het VPRO-programma Frontlinie over de omstreden pushbacks, het terugzetten van binnengekomen immigranten over de grens.

Journalist Bram Vermeulen, die ook voor de NOS werkt, was met zijn ploeg naar de Griekse regio Evros gegaan, waar Griekenland grenst aan Turkije en Bulgarije. Om immigranten tegen te houden wordt daar een muur gebouwd van "Trumpiaanse afmetingen", schrijft Vermeulen op Twitter.

Bulgaarse politiehonden

In een bos kwam de ploeg vanochtend een groep Afghanen tegen. "De meesten hadden wonden in hun gezicht, armen en benen van Bulgaarse politiehonden. Hun schoenen en andere bezittingen waren afgenomen", aldus Vermeulen.

"Er waren kinderen bij. Ook op sokken. Sommigen hadden gezwollen ogen van vuistslagen. Het werk van de Bulgaarse politie, zeiden ze."