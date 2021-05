Duitsland prikt gericht in kwetsbare wijken: 'Alleen flyeren werkt niet'

Het is tien uur 's ochtends en het regent pijpestelen. Toch staat er in de Keulse wijk Kalk al een lange rij voor de 'Impfmobil'. Met zulke mobiele prikbussen gaan artsen achterstandswijken in, om de drempel voor vaccinaties zo laag mogelijk te maken en mensen over de streep te trekken.

De mensen in de rij zijn niet chagrijnig te krijgen: "Ik ben zo blij dat dit nu kan. Ik heb astma, maar kreeg via mijn dokter maar geen afspraak. En nu ben ik toch al aan de beurt", zegt een vrouw. Alleen inwoners van Kalk komen in aanmerking. Er wordt met het Janssen-vaccin gevaccineerd, zodat er maar één prik nodig is. "Dit is zoveel sneller dan helemaal een afspraak moeten maken. Vanmiddag komen ook mijn ouders", zegt een jongen in de rij.

Betrokken bestuurders zeggen: met alleen flyeren bereik je deze mensen niet. Verschillende Duitse steden zijn daarom de afgelopen tijd begonnen met gericht vaccinaties aanbieden in wijken waar de besmettingsaantallen hoog zijn en de vaccinatiebereidheid laag.

Kalk is een van die 'soziale Brennpunkte'. Er wonen veel mensen met lage inkomens of met een uitkering. Meer dan vijftig procent van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Keulen begon als de eerste Duitse stad met prikcampagnes in deze wijken, toen uit onderzoek bleek dat de besmettingsgraad daar soms wel tien keer zo hoog lag als in aangrenzende welgestelde wijken.