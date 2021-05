Oranje geland in Portugal, De Ligt verduidelijkt standpunt over vaccineren

Matthijs de Ligt tijdens de training in Zeist - ANP

De EK-selectie van het Nederlandse elftal heeft het Zeisterbos, waar zaterdag in de ochtenduren nog een training werd afgewerkt, achter zich gelaten en is vanavond geland in Portugal. Per vliegtuig is Oranje - zonder de positief op corona geteste doelman Jasper Cillessen - eind van de middag vertrokken naar de Algarve voor een trainingskamp tot volgende week zaterdag. Matthijs de Ligt vond het nodig om op social media zijn standpunt over vaccineren te verduidelijken. "Het was niet verplicht", aldus De Ligt vrijdag voor de camera bij ESPN. "Ik vind dat je baas over je eigen lichaam moet zijn. Het risico op een besmetting is er altijd en ik heb ook gehoord dat je na een vaccinatie besmet kan raken." De Ligt kreeg daarop veel kritiek. Zaterdag komt hij daarom terug op die uitspraak. "Ik ben absoluut voorstander van de Covid-19-vaccinatie en zal deze zo snel mogelijk nemen", schrijft hij.

Terug naar het trainingskamp. Halverwege de week, op woensdagavond 2 juni, staat er in het Estádio Algarve in Almancil een oefenwedstrijd op het programma. Tegenstander is Schotland, dat ook een EK-ganger is en het in groep D moet opnemen tegen Kroatië, Tsjechië en Engeland.

'Matthijs de Ligt heeft laten weten voor vaccineren te zijn' - NOS

Bij terugkeer in Nederland wacht Oranje op zondag 6 juni een tweede en laatste oefenwedstrijd voor het EK begint. In het stadion van FC Twente speelt de ploeg van bondscoach Frank de Boer dan tegen Georgië, dat geen EK-deelnemer is. Precies een week later, op zondag 13 juni, begint dan voor De Boer en de zijnen het EK met de eerste groepswedstrijd. Oekraïne is dan om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena de eerste opponent.