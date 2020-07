Omstreden Saudische overname van Newcastle United van de baan

De overstreden overname van Newcastle United door een investeringsmaatschappij uit Saudi-Arabië is van de baan.

Het bod van ruim 330 miljoen euro is ingetrokken omdat het te lang heeft geduurd voordat het onderhandelingsproces kon worden afgerond, zo meldt het Saudische consortium in een verklaring.

De Saudi's kwamen begin dit jaar tot een akkoord met de huidige eigenaar van Newcastle, de Britse zakenman Mike Ashley, over de overname van tachtig procent van de aandelen.

Complicaties

De overname moest worden goedgekeurd door de Premier League, maar bij dat maandenlange onderzoek kwamen complicaties aan het licht. De Premier League had moeite om de precieze banden te achterhalen tussen het consortium en de Saudische regering.

Onderdeel van het consortium is namelijk het zogeheten Public Investment Fund, dat wordt geleid door de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor tal van mensenrechtenschendingen, waaronder de gruwelijke moord op journalist Jamal Khashoggi.

Mensenrechtenorganisaties hadden om die reden al geprotesteerd tegen de overname en in mei deed ook de verloofde van Kashoggi een oproep aan de Newcastle-fans om in verzet te komen.

Onderhandelingen

Volgens het Saudische consortium heeft het allemaal te lang geduurd en is ook de coronacrisis aanleiding geweest de overname van Newcastle te staken.

Hoe het nu verder moet met Newcastle, is de grote vraag. Eigenaar Ashley, zeer impopulair onder de fans, wil de club graag kwijt. Naar verluidt is hij in onderhandeling met de Amerikaanse zakenman Henry Mauriss, die een kleine 390 miljoen euro zou hebben geboden.