Bosz vindt in Olympique Lyonnais nieuwe werkgever

Bosz begint in Lyon aan zijn negende klus als trainer. Hij was eerder coach van AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen.

Bosz kent niet veel Nederlandse voorgangers in Ligue 1. Maar ze kenden geen van allen succes.

Vierde Nederlander

De eerste was Bep Bakhuys, beter bekend van de snoekduik. Hij was in 1945/1946 coach van FC Metz, waarmee hij voorlaatste werd en degradeerde. Hennie Hollink kreeg van twee clubs het vertrouwen; RC Strasbourg (1974-1976) en Tours (1981-1983), maar beide avonturen eindigden in mineur. Hollink werd in zijn laatste seizoen bij Strasbourg tussentijds ontslagen, waarna die club degradeerde. En ook Tours handhaafde zich niet in het laatste seizoen van Hollink.

De derde en laatste Nederlandse coach op het hoogste Franse niveau was Addick Koot in 1997/1998 bij AS Cannes. Hij was speler/trainer dat jaar. Hoe dat avontuur afliep? Op de achttiende en laatste plaats.