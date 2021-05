Brand pakt tweede ritzege in Thüringen en loopt uit in klassement

Lucinda Brand heeft de voorlaatste rit in de Ronde van Thüringen gewonnen. Voor Brand is het haar tweede ritzege in de Duitse rittenkoers, waarmee ze haar leiding in het klassement verder uitbreidt.

Met nog één etappe te gaan heeft Brand een voorsprong van 19 seconden op de Belgische Lotte Kopecky en twintig seconden op de Deense Emma Norsgaard.

De etappe rond Weimar werd gekleurd door oud-wereldkampioen Chantal Blaak. De Nederlandse koos voor de vroege aanval. Blaak en medevluchter Lisa Klein werden halfkoers door de jury gestopt toen het peloton voor een spoorwegoverweg moest wachten. Toch hoefden de twee rensters pas in de slotfase te capituleren.

Op de laatste heuvel viel het peloton uiteen. Met drie kilometer te gaan was het Brand die haar leiderstrui veiligstelde met een succesvolle uitbraak. Lorena Wiebes eindigde als tweede.