Bol haalt in België twee tienden van Nederlandse record op 400 meter af

Atlete Femke Bol heeft bij wedstrijden in het Belgische Oordegem het Nederlands record op de 400 meter aangescherpt. Bol won de race over een volle ronde in 50,56. Daarmee was ze 0,21 seconde sneller dan Lisanne de Witte, die op het EK 2018 het record op 50,77 had gebracht.

Bol heeft ook het Nederlandse indoorrecord op de 400 meter op haar naam staan: 50,63. Die tijd liep ze in het Poolse Torun in de finale van de 400 meter, die haar de Europese indoortitel opleverde.

Met haar 50,56 in de openlucht staat Bol, die al zeker is van olympische deelname, elfde op de seizoensranglijst. Wereldwijd waren tien vrouwen dit jaar al sneller.

In België loop Bol ook nog de 200 meter. Laura de Witte kwam in Oordegem als derde over de streep in 53,82.