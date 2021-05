Brentford voor het eerst in 74 jaar weer op hoogste niveau in Engeland

De Londense voetbalclub Brentford is voor de eerste keer in de clubgeschiedenis gepromoveerd naar de Premier League, opgericht in 1992. In de jaren veertig van de vorige eeuw kwam Brentford voor het laatst uit op het hoogste voetbalniveau in Engeland.

Brentford rekende in 'de wedstrijd van 200 miljoen pond', verwijzend naar het enorme bedrag dat promotie naar de Premier League vooral dankzij televisiegelden oplevert, af met Swansea City.

Op Wembley, waar het duel jaarlijks wordt gespeeld, was Brentford met 2-0 te sterk voor de ploeg uit Wales. Beide doelpunten vielen vroeg in het duel. Na tien minuten zette de Engelsman Ivan Toney de Londenaren op voorsprong na, tien minuten later trof de Deen Emiliano Marcondes.

Brentford is de vijftigste Engelse voetbalclub die uit gaat komen in de Premier League.