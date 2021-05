Vleermuis in vliegtuig Air India, piloot keert om

Een vlucht van luchtvaartmaatschappij Air India is afgebroken omdat er een vleermuis door de cabine vloog. Het toestel, een Boeing 777, was donderdag opgestegen van de internationale luchthaven van de Indiase hoofdstad New Delhi voor een vlucht naar Newark in de VS.

De piloot besloot om te keren en terug te vliegen naar New Delhi. Na de landing werd de vleermuis dood aangetroffen in de business class. Hoe het beest aan boord is gekomen, is nog niet duidelijk. Air India houdt er rekening mee dat het dier zich had verstopt in een cateringkarretje.