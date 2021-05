Caruso soleert naar ritzege op Alpe Motta, Bernal in zetel voor eindzege Giro

Koen Bouwman kwam als dertiende over de finish en was andermaal de beste Nederlander van de dag. Hij gaat de slotrit in op de twaalfde plaats in het algemeen klassement.

Yates, de nummer drie in het klassement, haakte kort voor de meet af uit het groepje met Bernal en moet in de tijdrit 3.23 goedmaken.

Rozetruidrager Egan Bernal moest op de Alpe Motta ((7,3 kilometer land a 7,6%) 24 seconden toegeven. Zijn voorsprong in het klassement op Caruso is 1.59, met alleen nog de tijdrit van 30 kilometer op zondag voor de boeg. De Colombiaan is daarmee goed op weg om de 104de editie van de Giro op zijn naam te schrijven.

Taco van der Hoorn behoorde tot een vroege kopgroep, maar haakte nog voor de San Bernardinopas, de eerste van de drie te bedwingen cols, af. In de aanloop naar de tweede veranderde vooraan het beeld, waarna Caruso, Pelle Bilbao, Bardet en Michael Storer op de Splugapas als eersten doorkwamen.

Tijdens de slotklim haakten helpers Bilbao en Storer af en bleven Caruso en Bardet over.

Daarachter had Bernal in de uitgedunde elitegroep het gezelschap van ploegmaat Daniel Martínez, Aleksander Vlasov, João Almeida, Hugh Carthy en Simon Yates. Op twee kilometer van de finish reed Caruso weg bij Bardet en voerde Bernal het tempo in het achtervolgende groepje op. Een derde ritzege zat er niet in voor de Ineos-renner, want Caruso bleef vooruit.

Topprestatie Caruso

Voor de 33-jarige Italiaan is het zijn eerste succes in een grote ronde en pas zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. Bovendien is zijn podiumplek in deze Giro - hij verdedigt een voorsprong van ruim vijf minuten op de nummer vier- zijn beste prestatie bij zijn vijfde deelname.