Djokovic met toernooizege in geboortestad Belgrado richting Roland Garros

Novak Djokovic reist met een toernooizege op zak richting Roland Garros, dat zondag in Parijs van start gaat. De mondiale nummer één uit Servië won zaterdag het toernooi in zijn geboortestad Belgrado.

Djokovic, die zijn 83ste ATP-titel mocht bijschrijven, won in de eindstrijd met 6-4, 6-3 van Molcan.

Molcan geeft Djokovic partij

De Slowaak liet zich overigens niet naar de slachtbank leiden. Hij wist Djokovic tot vier keer toe te breken, maar kwam op zijn eigen service tekort. Hij leverde zelf zes opslaggames in. De 34-jarige Djokovic won in 2009 en 2011 ook de titel in Belgrado.

De Serviër reist nu door naar Parijs, waar hij in de eerste ronde aantreedt tegen de Amerikaan Tennys Sandgren.