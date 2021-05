Nederlandse rugbyers na twintig jaar terug op hoogste Europese niveau

De Nederlandse rugbyers hebben met een zwaarbevochten zege op België promotie naar het Europe Championship afgedwongen, de hoogste voor Oranje haalbare Europese competitie. De ploeg van bondscoach Zane Gardiner won in Waterloo na een spannende slotfase met 23-21.

Nederland leidde bij rust met een comfortabele 10-0 voorsprong. België oogde geslagen maar wist met een gelukkige try (7-13) de druk op Nederland op te voeren. Een tweede try voor de Belgen leek de match kort voor tijd te doen kantelen. Oranje verzilverde in de slotminuten echter een penaltykick.

Nederland dwong met de zege op eeuwige rivaal België promotie af naar het Championship. De laatste keer dat Oranje op het - na het befaamde Zeslandentoernooi - hoogste niveau speelde, was twintig jaar geleden. De Belgen degraderen naar de Europe Trophy.

In aanloop naar de wedstrijd waren we bij een training van Oranje dat na een coronajaar alles op alles wilde zetten voor de promotie.