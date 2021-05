Kledingakkoord Bangladesh ternauwernood verlengd: wat heeft het tot nu opgeleverd?

Rana Plaza stortte in april 2013 in - EPA

Het zogeheten Bangladesh-akkoord, dat kledingfabrieken in het land veiliger moet maken, is met drie maanden verlengd. Het akkoord zou eigenlijk maandag na 8 jaar verlopen. Maar hoe het na die drie maanden verder moet, is nog onduidelijk. De onderhandelingen tussen kledingbedrijven en vakbonden verlopen moeizaam. Aanleiding voor het akkoord was de ramp rond Rana Plaza, een acht verdiepingen tellende fabriek in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Veel westerse kledingmerken lieten hier hun kleding maken. In april 2013 stortte het gebouw in, met meer dan 1100 doden en 2500 gewonden als gevolg. Er bleek van alles mis met de veiligheid van het gebouw. De textielarbeiders zagen de dagen ervoor al grote scheuren in de muren, maar er werd niet naar hen geluisterd:

Eigenaar fabriek kort voor ramp: 'Het zijn geen scheuren, het is maar pleisterwerk' - NOS

In het akkoord, dat na de ramp door kledingmerken en fabrieken gesloten werd, staan allerlei afspraken om de omstandigheden in de fabrieken in Bangladesh te verbeteren. Zo moeten kledingmerken ervoor zorgen dat de fabrieken veiligheidsmaatregelen doorvoeren en hen daarbij financieel steunen. Ook krijgen fabrieken bezoek van onafhankelijke inspecteurs die de brandveiligheid, elektriciteit en bouwveiligheid controleren en verbeterplannen opstellen. De Accord Foundation, dat gevestigd is in Nederland, houdt hierop toezicht. Wat gaat er zoal mis in de fabrieken? Hieronder een aantal voorbeelden:

Bangladesh fabrieken - NOS

In acht jaar tijd zijn er ruim 1600 fabrieken gecontroleerd en is meer dan 90 procent van de vastgestelde veiligheidsgebreken opgelost. 190 fabrieken voerden de gevraagde verbeteringen niet door en zijn uitgesloten van het akkoord. Dat betekent dat merken geen kleding meer mochten inkopen bij die fabrieken. "Dat is het juridisch bindende van dit akkoord", zegt Joris Oldenziel, adjunct-directeur van de Accord Foundation. "Die kledingmerken kunnen onder het huidige akkoord niet zeggen: we geven die fabrieken toch nog een kans. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de verbeteringen doorvoeren en de fabriek waar nodig financieel steunen." Het belangrijkste twistpunt voor de nieuwe overeenkomst is dat juridische bindende: volgens de vakbonden willen sommige kledingmerken daarvan af. Daarnaast is er discussie over de vraag hoe het onafhankelijk toezicht moet worden geregeld en of het akkoord ook uitgebreid moet worden naar andere landen.

Bangladesh fabrieken - NOS