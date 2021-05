Oranje-volleyballers geven zege in Nations League op Japan uit handen

De Nederlandse volleybalmannen hebben hun tweede wedstrijd in de Nations League met 2-3 verloren van Japan. De mannen van bondscoach Roberto Piazza kwamen eerst nog wel op een 2-0 voorsprong, maar daarna stortte het spel van Oranje als een kaartenhuis in elkaar en gaf het de wedstrijd alsnog uit handen.

In de eerste set ging Nederland nog vlot van start, maar na wat slordigheden van Oranje en dankzij wat geluk slaagde Japan er toch in een paar punten uit te lopen. Oranje wist zich echter te herpakken en de eerste set te winnen met 25-22.

Die winst bleek een voorbode, want ook de tweede set - zij het met moeite - ging met 25-23 naar de Nederlandse mannen, die vervolgens ontspannen en met lachende gezichten in de derde set op een 8-4 voorsprong kwamen.

Moeizaam

Maar daarmee verloor de ploeg van bondscoach Piazza ook de concentratie, Japan kwam terug tot 10-11. Een klapper van Nimir Abdelaziz bracht Nederland weer naast Japan, maar de sterspeler leek zich daarbij wel aan zijn rechterheup te blesseren toen hij weer neerkwam.

Daarna daalde het niveau van het spel en met Japan op setpunt voor de derde set sloeg Abdelaziz zijn service in het net (22-25).

Ook in de vierde set ging het zeer moeizaam voor Oranje en keek de ploeg tegen een flinke achterstand aan, op 15-24 had Japan setpunten te over. Nederland kon er nog twee wegwerken, maar kon niet voorkomen dat Japan op gelijke hoogte kwam in sets.