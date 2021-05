Optimisme op volle terrassen: 'Je kan weer ergens naartoe'

Meer versoepelingen in het vooruitzicht, mooi weer en weekend. Veel mensen zoeken vandaag met blij gemoed het terras op, en die zitten op veel plaatsen dan ook al snel vol.

Aan het Vrijthof in Maastricht is het bij café Nieuw Bruin, en ook bij de cafés ernaast, even na 10.00 uur al flink druk. "Het terras zit helemaal vol", zegt bedrijfsleider Richard Hamers. "We zijn er blij mee, zeker als we volgende week ook langer open mogen blijven en gasten ook weer naar binnen mogen."

Bij café Van Zuylen aan het Singel in de Amsterdamse binnenstad zijn 's ochtends nog maar vijf tafels bezet maar vanmiddag loopt het helemaal vol, verwacht medewerker Nikki de Vries. "Met het mooie weer is het zeker drukker, iedereen is enthousiast", vertelt ze. "Het voelt al weer bijna normaal. We moeten nog wel een beetje politieagentje spelen bij het afstand houden, maar dat lukt wel. We hebben gelukkig een heel groot terras."

De echte uitdaging begint volgend weekend, als op 5 juni de cafés ook weer binnen mensen mogen ontvangen. "Daar hebben we heel veel zin in", zegt De Vries. Extra personeel is op dit moment niet nodig, want zo druk als vóór corona is het nog niet.