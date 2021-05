RIVM: inenten kinderen vanaf 12 houdt corona in winter makkelijker onder controle

Door kinderen tussen de 12 en 18 jaar in te enten blijft het coronavirus komende winter makkelijker zonder andere maatregelen onder controle, heeft het RIVM doorgerekend. Modellen laten zien welk effect het vaccineren van die groep heeft op het R-getal vanaf september, blijkt uit de stukken die vorige week op het Catshuis besproken zijn en na de persconferentie van gisteravond zijn vrijgegeven.

"Als alles meezit, kan het reproductiegetal net onder de 1 uitkomen", zei RIVM-modelleur Jacco Wallinga tegen de NOS, vooruitblikkend op komende winter. Daarbij gaat hij uit van de situatie dat alleen volwassenen gevaccineerd worden. Als ook kinderen vanaf 12 jaar worden ingeënt komt het R-getal op de piek volgens de modellen van het RIVM waarschijnlijk rond de 0,85 uit.

Veel hangt daarbij ook af van de vaccinatiegraad. Laat niet 65 procent maar 75 procent van de bevolking boven de 12 zich inenten, dan komt het R-getal mogelijk zelfs niet boven de 0,7. Het R-getal geeft aan hoeveel andere mensen een geïnfecteerd persoon gemiddeld besmet. Blijft het onder de 1, dan krimpt het totale aantal besmettingen.

Varianten

Er zitten wel wat mitsen en maren aan de RIVM-modellen. Een van de aannames is dat alleen de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant voet aan de grond krijgen in Nederland. Tegen die varianten zijn de huidige vaccins voldoende werkzaam, maar tegen andere, toekomstige varianten mogelijk minder.

Ook gaat het RIVM ervanuit dat mensen die corona hebben gehad niet opnieuw geïnfecteerd raken en dat de bescherming van vaccins de komende periode niet afneemt. Hoe lang een coronavaccin precies bescherming biedt, en of een herhaalprik op een gegeven moment nodig wordt, is nog niet bekend.

Gisteren besloot het Europees Medicijnagentschap (EMA) het gebruik van het Pfizer-vaccin ook goed te keuren voor 12- tot 15-jarigen, eerder was het al goedgekeurd voor gebruik boven de 16 jaar. Of 12- tot 18-jarigen ook daadwerkelijk gevaccineerd zullen worden in Nederland is nog niet besloten. Het demissionaire kabinet wil eerst het advies van de Gezondheidsraad afwachten.

Minister De Jonge van Volksgezondheid wilde er gisteren tijdens de persconferentie niet te veel op vooruitlopen. Volgens hem hangt het onder meer af van de vaccinatiegraad in de rest van de bevolking "of je het echt nodig hebt voor de groepsimmuniteit". Een ander scenario is dat alleen 12- tot 17-jarigen met onderliggende medische problemen gevaccineerd worden.

In andere landen is al wel het besluit genomen om kinderen boven de 12 te vaccineren. In de VS en Canada gebeurt het sinds mei, in Duitsland komt de groep vanaf 7 juni in aanmerking voor een prik.

'Kijken hoe het zich ontwikkelt'

Kinderartsen in Nederland gaven eerder aan voorstander te zijn van het vaccineren van de leeftijdsgroep. OMT-lid Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde noemde daarbij vooral het maatschappelijke argument "om zoveel mogelijk mensen in deze maatschappij te vaccineren, zodat zo min mogelijk mensen ziek kunnen worden en we zo snel mogelijk van het virus en de maatregelen af zijn."

Epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning reageerde terughoudender: "We moeten gewoon kijken hoe het virus zich verder ontwikkelt. Als het weer de kop opsteekt, zou het kunnen dat het vaccineren van kinderen nodig is om het virus onder controle te krijgen." Directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie toonde zich kritisch op het vaccineren van kinderen. Rijke landen zouden hun vaccins eerst met arme landen moeten delen voordat kinderen worden ingeënt.