Het is 5 oktober 2019, tien voor half negen Engelse tijd. Stamford Bridge is met stomheid geslagen. Bij de cornervlag staat Hakim Ziyech, de schouders omhoog en met een guitige blik. "Ik zei het toch", lijkt hij uit te stralen. Niet arrogant, eerder kwajongensachtig. Een jongen van wie het plezier in het voetballen afspat. Seconden daarvoor had de Ajacied het onmogelijke gedaan. Zijn hoekschop krulde via de binnenkant van de paal en de neus van doelman Kepa in het doel van Chelsea. Met verwachtingen die de transfersom van 40 miljoen euro ver overtroffen, begon Ziyech driekwart jaar later aan zijn eerste seizoen in Engeland. Bij Chelsea, waarmee hij vanavond (21.00 uur) in de finale van de Champions League staat. Beter kan niet.

Op papier dan. Want de kans is groot dat Ziyech in de Champions League-finale tegen Manchester City weer op de bank zal moeten plaatsnemen. Al moet je ook niet raar staan te kijken als hij van trainer Thomas Tuchel opeens een basisplaats krijgt. De begaafde middenvelder, die zo weinig aan spelen toekomt in Londen, eiste uitgerekend in de twee recentste ontmoetingen tegen City wél een hoofdrol op. Twee keer wist Chelsea de schier onaantastbare ploeg van trainer Pep Guardiola te kloppen. Twee keer was Ziyech trefzeker. De eerste maakte hij als invaller in de halve finales van de FA Cup, waardoor City de kans op een vierde prijs in één seizoen door de neus werd geboord. En in de 34ste speelronde van Premier League verstoorde Chelsea de kampioenswedstrijd van City door met 2-1 te winnen in het Etihad Stadium.

"Je wilt het liefst zien dat hij beslissend is", vindt René Hake, die bij FC Twente met hem samenwerkte. "En dat kan Ziyech nog altijd. Het is zonde dat hij dat niet vaker kan laten zien." 'Bij Ajax had hij drie of vier man om weg te sturen' Ziyech kende door blessureleed aan knie en heup een moeizaam begin van zijn dienstverband bij Chelsea, maar knokte zich terug. In november kon hij eindelijk zijn klasse tonen en leek hij bezig de buitenwereld en, belangrijker, trainer Frank Lampard te overtuigen. Maar Lampard werd in januari weggestuurd. En onder diens opvolger Thomas Tuchel belandde Ziyech weer op de bank. "Sinds die trainerswissel komt hij minder aan de bak", constateert Hake. "Je kunt je afvragen of zijn kwaliteiten wel optimaal benut worden."

"Je wilt Ziyech dicht bij de goal hebben om mensen in stelling te brengen", vervolgt Hake. "Als ik nu naar Chelsea kijk, zie ik niet veel spelers voor het doel. Tuchel kiest voor lopende mensen, die de ruimte achter de verdediging moeten benutten. Iemand als Timo Werner zou prima door Ziyech weggestuurd kunnen worden, maar dat is er maar een. Bij Ajax had Ziyech wel drie of vier mensen om weg te sturen." 'Hakim nam de ploeg op sleeptouw' Tegenwoordig is Hake trainer van FC Utrecht, maar in 2015 was hij in dienst bij FC Twente. Een turbulente tijd, waarin de ambitieuze club uit Enschede - vijf jaar eerder nog landskampioen - een financieel kaartenhuis bleek te zijn en lange tijd tegen degradatie vocht.

"Het was een roerige tijd", beaamt Hake nuchter. Ziyech was misschien wel de laatste grote aankoop van het kaliber Theo Janssen, Kenneth Perez en Dusan Tadic. "Hakim was in die periode vaak beslissend. Hij stond op en nam de ploeg vaak op sleeptouw met prachtige doelpunten." "Hij was met veel ambities naar Enschede gekomen, maar het werd steeds duidelijker dat die niet waargemaakt konden worden. En dus wilde hij verder." Duimen voor Chelsea "Of hij lastig was? Soms wel, maar in de goede zin van het woord. Hij was vooral gedreven, perfectionistisch. En dat is ook nodig, want hij staat nu wel in de finale van de Champions League." Vier wedstrijden speelde Ziyech nog voor Hakes Twente in het seizoen 2016/2017. Bij zijn laatste optreden voor de Tukkers maakte hij nog twee doelpunten. Twee weken later gaf hij tegen Vitesse zijn eerste assist voor Ajax. Er zouden er nog vele volgen. Vanavond duimt Hake voor Chelsea, al hoopt hij vooral op een interessante finale. "Ook in moeilijke tijden heb ik altijd goed met Ziyech kunnen praten. Dus ja, ik hoop dat Chelsea die beker wint. Ik gun het Hakim."