Kopgroep met Van der Hoorn begint aan langste beklimming van deze Giro

Na een eerste uur waarin liefst 51,8 kilometer werd afgelegd, is de situatie in de koers nu relatief rustig. De kopgroep van negen, met Taco van der Hoorn, heeft ruim vijf minuten voorsprong te pakken. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet in Alpe Motta.

Van der Hoorn zit al voor de vierde keer in deze Giro in de ontsnapping. In de derde etappe had hij zelfs succes met een ritzege.