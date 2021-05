Opnieuw een Serie A-vacature opgevuld: Napoli legt trainer Spalletti vast

Het aantal trainersvacatures in de Serie A wordt langzaam maar zeker kleiner. Zo heeft Napoli een vervanger gevonden voor de afgelopen week vertrokken Gennaro Gattuso, die zich met de Zuid-Italiaanse club niet had weten te plaatsen voor de Champions League. Per 1 juli staat Luciano Spalletti aan het roer in Napels.

De 62-jarige Spalletti was de afgelopen jaren trainer bij de Italiaanse topclubs Internazionale en AS Roma en heeft ook Zenit Sint-Petersburg onder zijn hoede gehad. In Rusland was hij de opvolger van Dick Advocaat en pakte hij in 2010 en 2012 de landstitel. Met AS Roma won Spalletti in 2007 en 2008 de Coppa Italia.

De Italiaanse trainerscarrousel draait de laatste dagen op volle toeren. Gattuso gaat bij Fiorentina aan de slag, bij Juventus werd Andrea Pirlo ontslagen en Massimiliano Allegri aangesteld, Simone Inzaghi verruilt Lazio voor Inter, waar hij de opgestapte Antonio Conte opvolgt en Ivan Juric verkast van Hellas naar Torino, waar Davide Nicola moest vertrekken.