Man loopt brandend over straat in Eindhoven

Een man is gisteravond brandend door een woonwijk in Eindhoven gelopen. Geschrokken buurtbewoners zagen hem rond 22.00 uur zo'n vijfhonderd meter door de buurt lopen voordat hij in elkaar zakte. Zij ontfermden zich over man totdat de ambulance kwam. De man is overgebracht naar het ziekenhuis en daar overleden.

De politie zegt bij Omroep Brabant dat de man zichzelf in brand heeft gestoken.

De man werd voor het eerst brandend gezien in de buurt van een flatgebouw. Vandaar liep hij via een park de wijk in. Op een gegeven moment ging hij naar binnen in een woning, waar hij even later weer naar buiten kwam. Naast de ambulance rukte ook een traumahelikopter uit naar de wijk.

Het is niet bekend hoeveel mensen de man hebben zien lopen, maar de politie biedt hun allemaal slachtofferhulp aan.