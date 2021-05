Leider staatsgreep Mali benoemd tot interim-president

Zoals verwacht is de leider van de staatsgreep in Mali, Assimi Goita, benoemd als interim-president van het West-Afrikaanse land. Het Malinese hooggerechtshof heeft hem aangesteld om "het veranderingsproces" te leiden tot de verkiezingen van februari volgend jaar.

De 38-jarige legerkolonel Goita was sinds vorig jaar vicepresident onder president Ndaw. Maandag liet hij Ndaw en premier Quane arresteren. Donderdag werden ze weer vrijgelaten, nadat ze hun functie hadden neergelegd.

Volgens Goita had Ndaw zonder overleg twee ministers ontslagen en was dat de aanleiding voor hun arrestatie.

Moslimextremisme

Omdat Goita de staatsgreep leidde, werd al verwacht dat hij zou worden aangesteld als interim-president. Na de coup had Ecowas, het samenwerkingsverband van vijftien West-Afrikaanse landen, nog opgeroepen om geen militair te benoemen.

Ecowas en veel westerse landen spraken de afgelopen dagen hun zorgen uit over de onrust in Mali. In het land zijn Al-Qaida en Islamitische Staat al actief en gevreesd wordt dat zij profiteren van de politieke instabiliteit. Morgen komen de Ecowas-leiders bij elkaar in Ghana.