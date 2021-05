Beachvolleybalduo Varenhorst/Van de Velde stoomt door naar kwartfinales

Bij de vrouwen verloren Sanne Keizer en Madeleine Meppelink in de kwartfinales van het toernooi in Rusland. Het Zwitserse duo Hüberli/Betschart was in twee sets (21-14, 21-18) te sterk.

De Nederlandse beachvolleybalsters hadden zich via de olympische ranglijst al verzekerd van een plek op de Olympische Spelen in Tokio.