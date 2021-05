Beachvolleybalduo Varenhorst/Van de Velde haalt halve finales in Sotsji

Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben zich op het beachvolleybaltoernooi in Sotsji gekwalificeerd voor de halve finales. De Nederlanders waren met 2-0 te sterk voor het Amerikaanse duo Bourne/Crabb.

Eerder op de dag versloegen Varenhorst en Van de Velde in de tweede ronde al het Poolse duo Fijalek/Bryl. De Nederlanders zijn bezig aan een goed toernooi, ze werden eerste in de poule en mochten daarom de eerste knock-outronde overslaan. In het vervolg lieten ze zien dat de poulewinst niet toevallig was geweest.

Zondagochtend om 08.30 uur Nederlandse tijd staan de halve finales op het programma en daarin treffen Varenhorst en Van de Velde Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar.

Het andere Nederlandse mannenduo, Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, werd vrijdag al in de knock-outronde uitgeschakeld.