Veelbesproken atlete Semenya ontbreekt definitief op Olympische Spelen Tokio

De veelbesproken atlete Caster Semenya ontbreekt definitief op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Er was speciaal voor de Zuid-Afrikaanse een limietwedstrijd over 5.000 meter georganiseerd in Durban, maar daar bleef ze met een tijd van 15.32,15 ver boven de vereiste 15.10,00.

De 30-jarige Semenya is tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter, maar mag op die afstand (net als op de 400 en 1.500 meter) alleen races lopen als ze testosteronremmers gebruikt. Ze heeft een aangeboren hoge testosteronspiegel.

Semenya wil de remmers niet slikken en kan daardoor niet uitkomen op die atletieknummers. Op de langere afstanden zoals de 5.000 meter en de korte nummers (100 en 200 meter) geldt de verplichting om de medicijnen te slikken niet.

Ook niet op de 200 meter

Ze kondigde eerder aan dat ze zich voor de Spelen van Tokio zou richten op de 200 meter, maar daar zag ze toch vanaf. "Ik ben 30 jaar en als ik ga sprinten, is dat niet goed voor mijn spieren. De lange afstanden zijn beter voor mij", zei ze in april na haar eerste mislukte poging de limiet op de 5.000 meter te lopen.

Semenya wordt dus verplicht hormoonremmers te slikken als ze mee wil doen aan bepaalde atletiekwedstrijden. Hoe dat zit, leggen we uit in onderstaande sportexplainer.